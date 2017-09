Ladendieb am Bahnhof Basel in flagranti erwischt

Basler Regierung: 12 Ziele sollen in neuer Legislatur Niveau halten

Mit 12 Zielen und 38 Massnahmen in ihrem neuen Legislaturplan 2017-2021 will die baselstädtische Regierung die gute Lebensqualität im Stadtkanton erhalten. Der Plan helfe Einzelthemen einzuordnen, hiess es bei der Präsentation dieses strategischen Instrumentes am Donnerstag.