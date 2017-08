Mehr Lokale und Termine für Auswärtstrauungen in Baselland

Im Zuge ihrer Sparpolitik hatte die Baselbieter Regierung die Möglichkeit für Auswärtstrauungen per Anfang dieses Jahres auf die vier Schlösser Binningen, Bottmingen, Wildenstein und Ebenrain beschränkt. Sechs Gemeindetrausäle fielen weg.

Per 2018 wird das Angebot für zivile Auswärtstrauungen nun wieder vergrössert, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Antwort der Regierung auf ein Postulat aus dem Landrat hervorgeht. Ausser in den vier Schlössern können Paare, die nicht Arlesheim heiraten wollen, sich das Ja-Wort künftig auch wieder in den Gemeindetrausälen Laufen, Liestal, Waldenburg und Pratteln geben. In letzterer Gemeinde befindet sich der Trausaal ebenfalls in einem Schloss.

Im laufenden Jahr sind Schlosstrauungen nur donnerstags möglich, was im Landrat zu Kritik Anlass gegeben hatte. Ab nächstem Jahr werden in den Schlössern Wildenstein und Ebenrain sowie in den vier Gemeindetrausälen auch Freitagstermine angeboten. Entsprechend wird die Zahl der Freitags-Trautermine in Arlesheim reduziert.

Für das kommende Jahr stehen ausserhalb des kantonalen Zivilstandsamts, das seinen Sitz seit 2014 Arlesheim hat, insgesamt 132 einzelne Trautermine zur Verfügung - 96 in Schlössern und 36 in Gemeindelokalitäten. Dies entspreche der höchsten Zahl von Auswärtstrauungen, die es bisher in einem Jahr gegeben hat, heisst es in der Postulatsantwort.