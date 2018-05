Mehrere Polizeieinsätze bei unseren deutschen Nachbarn

Weil am Rhein: Roller fahrendes Kind kollidiert mit Auto

Einen Schutzengel als Begleiter hatte ein kleiner Junge bei einem Unfall am Dienstagabend in der Hauptstrasse. Der 8-Jährige überquerte um 19.20 Uhr mit seinem Tretroller beim "Schlaufenkreisel" die Strasse auf einem Fussgängerüberweg. Hierbei kollidierte er mit einem in Richtung Friedlingen fahrenden Auto. Der Junge überstand den Unfall äusserlich unverletzt. Dennoch wurde er zur genaueren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Autofahrer wird ermittelt.

Weil am Rhein: Trickdiebstahl durch Kinder

Am Dienstagnachmittag kam es auf dem Vorplatz der Einkaufsinsel zu einem Trickdiebstahl. Leidtragende war eine Frau, die an einem Verkaufsstand arbeitet. Ihr fielen während der Arbeit zwei Kinder auf, die sich ständig um den Stand herumtrieben und sich auffällig verhielten. Als gerade keine Kundschaft am Stand war, klopfte eines der Kinder gegen die Türe des Standes und lenkte die Verkäuferin ab. Währenddessen griff das zweite Kind über die Verkaufstheke und nahm den Geldbeutel mit den Tagesseinnahmen an sich. Anschliessend rannten die Kinder davon und verschwanden unerkannt. Die Fahndung nach ihnen verlief ergebnislos. Die Kinder wurden wir folgt beschrieben: Mädchen: ca. 13 Jahre alt, mittelgross, vermutlich aus Osteuropa, pummelig, schwarze Haare, hellblaues Oberteil, Rock, Turban. Junge: etwa 10 - 12 Jahre alt, ebenfalls pummelig, vermutlich Osteuropäer, schwarzes Hemd mit weissem Muster, graue Hose. Die Polizei sucht nach den beschriebenen Personen und bittet um sachdienliche Hinweise (00497621-97970).

Lörrach: Bürger fallen nicht auf Betrugsversuche am Telefon herein

Am Dienstagabend kam es in Lörrach zu mehreren Fällen von Betrugsversuchen am Telefon. Ein bislang noch unbekannter Mann rief zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr neun Haushalte an und stellte sich als Beamter des Polizeireviers Lörrach vor. Der falsche Polizeibeamte wollte von den Angerufenen persönliche Dinge wissen. Angeblich wurde in der Königsberger Strasse Diebesgut mit Adressen der Angerufenen gefunden. Aufgrund der zurückliegenden Warnhinweise und Presseveröffentlichungen waren die betroffenen Bürgerinnen und Bürger vorsichtig und verhielten sich vorbildlich. Sie gaben keine Details preis, legten auf oder erkundigten sich über den Notruf 110. Dort mussten sie erfahren, dass es sich um betrügerische Anrufe handelte.

Um sich davor zu schützen, rät die Polizei zu folgendem Verhalten:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Haben Sie Zweifel, dass es sich um einen echten Polizisten handelt, legen Sie auf und nehmen unverzüglich Kontakt mit der Polizei über die Notrufnummer 110 auf.

Steinen-Höllstein: Mann dringt gewaltsam in die Wohnung seiner Ex ein

In den frühen Morgenstunden musste die Polizei einen Mann aus einer Wohnung herausholen. Kurz nach 5 Uhr teilte eine Frau mit, dass ihr Ex-Freund gewaltsam in ihre Wohnung eingedrungen sei und sie nun große Angst habe. Da es bereits zwei Stunden zuvor zu einem Zwischenfall mit dem Mann gekommen war, rückten zwei Streifen an. Sie wurden von der aufgelösten Anruferin auf der Strasse empfangen. Die Beamten sahen, dass sich der Mann tatsächlich in der Wohnung befand und an der Hand blutete. Die Verletzung stammte vom Einschlagen der Türscheibe. Die Beamten begaben sich in die Wohnung und holten den widerspenstigen Mann heraus. Er war stark alkoholisiert und zeigte wenig Einsicht, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde.