Neue Nordistik-Professorin an der Universitäten Basel

Lena Rohrbach ist seit 2016 Professorin für Skandinavistik/Mediävistik am Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin, wo sie bereits seit 2009 als Juniorprofessorin tätig war.

Geboren 1978 in Rüsselsheim (Deutschland), studierte sie Skandinavistik, Recht und Politikwissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum sowie am Centre for Viking and Medieval Studies der Universität Oslo. 2004 bis 2006 war sie Promotionsstipendiatin des DFG-Graduiertenkollegs «Kulturtransfer im europäischen Mittelalter» an der Universität Erlangen-Nürnberg, wo sie 2007 promoviert wurde.

Darauf war Rohrbach Postdoktorandin im Nationalen Forschungsschwerpunkt «Medienwandel, Medienwechsel, Medienwissen: Historische Perspektiven» an der Universität Zürich. 2013/14 forschte sie, gefördert durch die deutsche Exzellenzinitiative, 2016 im Rahmen eines Snorri Sturluson Fellowship des Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies in Reykjavík.

Die neue Nordistik-Professorin pflegt einen interdisziplinären, über den Norden und die Skandinavistik hinausreichenden wissenschaftlichen Ansatz, der insbesondere theoretische Annäherungen einbezieht und nach der historischen Einbettung und Entwicklung kultureller Phänomene fragt.

Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen unter anderem Studien zur Materialität und Medialität der spätmittelalterlichen Textüberlieferung Nordeuropas. Weitere Themen sind Reflexionen über Buch und Schrift in der mittelalterlichen isländischen Überlieferung sowie literarisch-anthropologische, erzähl- und gattungstheoretische Untersuchungen der vormodernen isländischen Prosaliteratur. Lena Rohrbach ist verheiratet und hat zwei Kinder.