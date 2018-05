Riehen: Fahrerflucht nach Verkehrsunfall mit massivem Sachschaden

Nach den ersten Erkenntnissen kollidierte der unbekann­te Personenwagen, vermutlich ein Fahrzeug der Marke Peugeot, mit einem korrekt in einem Blaue Zo­ne Parkfeld parkierten Personenwagen. Den parkierten Personenwagen schob er anschliessend in einen weiteren parkierten Personenwagen. Dadurch entstand an beiden Fahrzeugen ein massiver Sachschaden. Daraufhin verhielt sich der Verursacher pflichtwidrig und entfernte sich von der Unfallört­lichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Unfallverursacher oder Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrs­polizei, Tel. 061 699 12 12 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden.