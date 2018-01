SP bringt Vorschläge für bessere Anschlüsse für das Föiflibertal

Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017 haben sich die Anschlüsse der Linie 70 in Liestal massiv verschlechtert. Wer in den oberen Kantonsteil oder nach Luzern und Zürich möchte, muss eine satte halbe Stunde am Bahnhof Liestal warten – hin und zurück! Das ist für die Betroffenen nicht haltbar. Beim Kanton sind bereits über 100 Beschwerden eingegangen. Die SP Baselland reicht deshalb im Landrat einen Vorstoss mit einem Lösungsvorschlag ein und lanciert eine Petition.