Santhera mit hohem Wachstum und hohem Verlust

Nachdem Santhera im Vorjahr dank einer positiven Wertberichtigung und einer Steuergutschrift noch einen kleinen Gewinn erzielt hatte, stand 2016 ein Nettoverlust von gut 35 Millionen Franken zu Buche.

Für Konzernchef Thomas Meier ist diese Entwicklung allerdings kein Grund zur Sorge. In einer Mitteilung vom Dienstag zeigte sich Meier, der sich an der kommenden Generalversammlung auch in den Verwaltungsrat wählen lassen will, "begeistert" von den Zukunftsperspektiven für sein Unternehmen.

Die Hoffnungen ruhen vorderhand aber noch auf einem einzigen Medikament. Raxone zur Behandlung von Leberscher Hereditärer Optikus-Neuropathie, einer seltenen vererblichen Erkrankung des Sehnervs, wird in mittlerweile 15 EU-Ländern verkauft. Der Grossteil des Umsatzes von 19 Millionen Franken fällt in Frankreich und Deutschland an. Bis Ende Jahr sollen die Verkaufserlöse auf 21 bis 23 Millionen gesteigert werden.

Seit Februar bereitet eine Tochtergesellschaft in den USA den dortigen Markteintritt vor. Zudem soll Raxone bald auch zur Behandlung der muskulären Erbkrankheit Duchenne-Muskeldystropie eingesetzt werden - entsprechende Zulassungsgesuche in der EU und der Schweiz sind 2016 erfolgt.

Die Wachstumsstrategie hat allerdings ihren Preis. Allein für Forschung und Entwicklung stiegen die Ausgaben im vergangenen Jahr von 11 auf 18 Millionen Franken. Die Marketingkosten stiegen gar von gut 8 auf über 21 Millionen Franken.

Dennoch sieht sich Santhera finanziell gewappnet, um die Entwicklungs- und Zulassungsprojekte voranzutreiben. Zwar schrumpften die liquiden Mittel per Ende Dezember von 77 auf 50 Millionen Franken. Dank der erfolgreichen Emission einer Wandelanleihe stiegen die Barreserven per Ende Februar aber auf über 100 Millionen Franken.