Selbstunfall mit Lieferwagen: eine Person leicht verletzt

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 55-jähriger Lieferwagenlenker auf der kantonalen Autobahn A22 von Basel herkommend in Richtung Sissach, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Aus bisher nicht restlos geklärten Gründen fuhr der Lieferwagenlenker vom Normalstreifen über den Beschleunigungsstreifen der Einfahrt Lausen auf den angrenzenden Grünstreifen und durchbrach einen Wildschutzzaun. Ein Versuch sein Fahrzeug wieder zurück auf die Autobahn zu lenken misslang. In der Folge überschlug sich der Lieferwagen und kam auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stillstand.

Der Lenker verletzte sich beim Unfall leicht und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden. Das Auto erlitt Totalschaden und wurde durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert.

Der genaue Unfallhergang wird von Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft untersucht.