Tapas statt Rägedropfe: Neue Innenstadt-Bar kommt sechs Wochen später

Im April kündigte das Parterre One an, im ehemaligen «Rägedropfe» an der Theaterstrasse eine Tapas Bar zu eröffnen. Geplant war der Eröffnungstermin auf Ende September. Doch lange geschah nichts. Die Vitrinen blieben mit den Postern verkleidet, Bauarbeiten begannen keine.

Seit rund vier Wochen hat das Parterre One die Baubewilligung erhalten. Stark verspätet, wegen verschiedener Abklärungen, wie die Betreiber gegenüber barfi.ch sagen. Seit dem Erhalt der Baubewilligung sind die Umbauarbeiten im Gange. Die neue voraussichtliche Eröffnung ist der 1. November 2017. Parterre One betreibt bereits mehrere Lokale in der Kaserne Basel.