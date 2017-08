Tragödie im Claragraben: Zeugenaufruf nach Sexualdelikt

Passanten alarmierten die Polizei, weil sie eine halbnackte Frau in einer Garageneinfahrt vorfanden. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft und der Jugendanwaltschaft ergaben, dass sich die Jugendliche auf dem Vorplatz bei der Disco-Fame auf einer Sitzbank aufgehalten hatte. Dort wurde sie von einem jungen Mann angesprochen und ging später mit ihm in Richtung Claragraben.

In der Folge gesellte sich ein zweiter, älterer Mann, dazu. In einer Garageneinfahrt kam es zu einem Sexualdelikt. Die Täter liessen von ihrem Opfer ab, als Passanten erschienen und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Fahndung blieb erfolglos. Die Jugendliche wurde in die Notfallstation eingewiesen.

Gesucht werden ein ca. 20 Jahre alter Mann mit kurzen schwarze Haaren, die auf der Seite kurz rasiert sind. Er sprach vermutlich Schweizerdeutsch. Weiter sucht die Polizei nach einem etwa 40-jährigen Mann mit schwarz-grauem Haar und Dreitagebart. Er führte einen Rucksack mit sich.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft bzw. der Jugendanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.