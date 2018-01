Tram und Trauma: Wie sich die BVB um Unfallopfer beim Personal kümmern

Haltestelle Käppeli in Muttenz im März des letzten Jahres. Ein Zehnjähriger will mit seinem Scooter über die Tramgeleise. Er übersieht, dass ein Tram gerade einfährt. Der Vierzehner erfasst den Buben und schiebt ihn vor sich her. Der Schüler wird schwer verletzt geborgen, für ihn wird nun gesorgt. Neben 70 Rettungskräften ist auch das Care Team der Basler Verkehrsbetriebe vor Ort. Nach dem Schock braucht der Wagenführer der BVB Betreuung. Der Chef der Basellandschaftlichen Verkehrsbetriebe, Andreas Büttiker zu barfi.ch: «Die Wagenführer sollen keine Angstblockade aufbauen.» Denn ein Tramchauffeur sei in einer speziellen Situation. Er könne nur bremsen und nicht ausweichen.

Basler Care Team für Trams

Wie die Unfalldatenbank des Bundesamtes für Verkehr zeigt, wurden in den letzten drei Jahren 58 Personen von BVB- und BLT-Trams an- oder überfahren. 43 Personen kamen mit leichten Verletzungen davon, dreizehn verletzten sich schwer, Tote waren keine zu beklagen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass die Tramräder heute mit Lochblech abgedeckt sind. Sonja Körkel erklärt, dass die Basler Verkehrsbetriebe jederzeit auf den Notfall vorbereitet seien: «Das Care-Team der BVB besteht gegenwärtig aus 17 Teamleitenden aus dem Fahrdienst von Bus und Tram und kommt bei Vorfällen mit verletzten Personen zum Einsatz. Ziel des Care-Teams ist es, innerhalb von 20 Minuten vor Ort zu sein. Die zentrale Aufgabe des Care-Teams ist die Erstbetreuung eigener Mitarbeiter in den ersten zwei Stunden nach einem Ereignis mit einer verletzten Person».

Keine Angst vor dem Fahren

Der Schock nach einem Unfall erzeugt Stress: Betroffene Chauffeure können nicht nur eine Angst vor dem «Fahren» entwickeln, sondern unter den körperlichen Symptomen eines Traumas leiden. Schlaf- und Appetitlosigkeit, wiederkehrende Albträume und Kopfweh sind nur einige davon. Für einen Unfallchauffeur ist es auch schwierig, die Situation gefühlsmässig nicht wieder und wieder zu durchleben, die Bilder des tragischen Ereignisses aus dem Kopf zu bekommen. Obwohl es in der Region statistisch gesehen keine grosse Anzahl von Unfälle mit Verletzten gibt, sind die Basler Verkehrsbetriebe davon überzeugt, dass sich der Unterhalt eines eigenen Care-Teams lohne, wie Sonja Körkel erklärt: «Der BVB ist wichtig, dass ihre Mitarbeitenden auch bei negativen Erlebnissen optimal unterstützt und betreut werden.» Zudem kann jederzeit ein wirklich gravierender Unfall passieren.

Sorge wegen Unachtsamkeit

BLT-Direktor Andreas Büttiker wies gegenüber barfi.ch auch daraufhin, dass Chauffeure oft mit «Beinahe-Unfällen konfrontiert seien, vor allem wenn Personen bei der Überquerung der Tramgeleise nicht aufpassen würden, etwa weil sie Musik hören oder Nachrichten schreiben würden. Für die BVB hat die Weiterbildung im Sicherheitsbereich deshalb höchste Priorität. Auch in Sachen Unfall-Prävention werde viel unternommen, wie Sonja Körkel ausführt: «Unser Fahrdienstpersonal wird in Aus- und Weiterbildung insbesondere auf vorausschauende Fahrweise geschult, was ebenfalls eine präventive Wirkung hat. Grundsätzlich geniesst das Thema Sicherheit bei der BVB höchste Priorität».

Beim Überqueren der Gleise egal, ob mit dem Auto oder zu Fuss gilt es die Augen offenzuhalten, denn ein Fussgänger kann ausweichen, das Tram auf seinen Schienen jedoch nicht: Der Chauffeur muss hilflos und mit offenen Augen zusehen, wie das Unvermeidliche auf ihn zukommt.