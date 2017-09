Tramunfall in Weil am Rhein: Mann erleidet Platzwunde am Kopf

Glück im Unglück hatte ein Tourist aus dem hohen Norden bei einem Unfall in Weil am Rhein. Der 73-jährige Mann war am Montagabend in Weil-Friedlingen zu Fuss unterwegs und wollte die Tramgleise beim Rheincenter überqueren. Hierbei achtete er nicht auf die in Richtung Basel fahrende Tram, dessen Fahrer abbremste und ein akustisches Signal gab. Trotzdem ging der 73-Jährige weiter, prallte seitlich gegen die Tram und fiel um. Der Mann hatte großes Glück und kam mit leichteren Blessuren davon.

Während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme war der Straßenbahnbetrieb für ca. 45 Minuten blockiert.