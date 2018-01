Trotz Festnahme von Partner übernimmt FCB-Präsident Burgener Constantin Medien

Wie der Mediendienst Klein Report berichtet hält Bernhard Burgener seit Montag die Mehrheit an den Constantin Medien. Dabei hat er sich Unterstützung vom Luzerner Investor Alexander Studhalter geholt. Doch dieser sitzt seit vergangenem Freitag in U-Haft. Ihm wird vorgeworfen, als Strohmann eines russischen Oligarchen in Steuerbetrug und Geldwäsche involviert zu sein.