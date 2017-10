Unsere Esche stirbt! Der Klimawandel hat die Basler Wälder erreicht

Die Erwärmung unserer Erde beschäftigt seit der Jahrtausendwende Klimaforscher, Meteorologen und jeden engagierten Bürger. Bis jetzt hat man vom Wandel in unserer Region – abgesehen von den Schreckensmeldungen aus fernen Ländern und von den Polkappen – noch kaum etwas davon gespürt.

Doch jetzt stellt das Forstamt beider Basel ein ernsthaftes Eschensterben fest, was grosse Sorgen bereitet. Gerade die Esche galt in der angebrochenen Klimaepoche unter Experten eigentlich als die Baumart der Zukunft, sowohl ökologisch als auch ökonomisch einzigartig und vor allem widerstandsfähig. Doch völlig unerwartet erfüllen die Eschen die hohen Erwartungen nun nicht. Sie sterben. Und das in grosser Zahl.

Heute werden bevorzugt Baumarten gepflanzt, die auch in 50 oder 100 Jahren mit den veränderten Klimabedingungen zurechtkommen sollen. Dabei geht es nicht nur um Bäume, sondern um das gesamte Ökosystem Wald von morgen. Forstexperten in Baden-Württemberg setzten beim Erforschen der Wälder auf Drohnentechnik. Diese sollen Luftaufnahmen liefern, mit denen Schäden und Veränderungen im Wald rasch festgestellt werden können.

Unser Land setzt noch auf herkömmliche Mittel. Doch beim regionalen Amt für Wald wird mit Interesse beobachtet, was die Forschung, zum Beispiel an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL, an Ergebnissen und Lösungen liefert. Wirklich praxistaugliche, konkrete Konzepte seien dort aber bisher nicht bekannt.

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel interessiere das Amt für Wald auch weniger der Zustand der einzelnen Bäume, sondern die Entwicklung ganzer Bestände, sagt Kantonsförster Ueli Meier. Dazu liefern Infrarotaufnahmen von Satelliten oder spezielle Luftbilder noch bessere Aussagen.

Unser Wald: 4 Forstkreise, 24 Revierförster, 26 Forstreviere

Die Wälder in Basel-Stadt und Baselland sind in vier Forstkreise mit 26 Forstrevieren unterteilt. Das Ziel des zuständigen Amtes ist es, den Wald und die Wildtiere für jetzige und kommende Generationen zu erhalten. Mit 24 Revierförstern – eine Frau ist nicht dabei – setzt sich das Amt für Wald auch für die vermehrte Nutzung des regionalen und nachwachsenden Rohstoffs Holz ein. Die Holzernte fördert nicht nur die Verjüngung des Waldes, sie schafft regional auch Arbeitsplätze.

Forstkreiseinteilung BS + BL. Grafik: Amt für Wald

Der Zustand der Basler Wälder bereitet Sorgen

Doch im Wald tut sich jetzt was – und es ist nicht unbedingt etwas Gutes: Der für das Eschentriebsterben verantwortliche Pilz Hymenoscyphus fraxineus aus Ostasien infizierte im Sommer die Blätter der Esche. Auch der Spätfrost ist diesen Frühling nicht spurlos an den Wäldern in Baselland und Basel-Stadt vorbeigegangen. Das Resultat war, dass viele Bestände verhältnismässig wenig Blätter tragen.

Zudem bereitet dem Amt für Wald Sorge, dass der Stickstoffeintrag aus der Luft die Waldböden belastet und damit zu einem zusätzlichen Stressfaktor wird, zusätzlich zu den veränderten Umweltbedingungen. Dennoch: «Insgesamt beurteile ich den Zustand der regionalen Wälder als stabil», sagt Kantonsförster Ueli Meier, es existierten aber Faktoren, die ihm mit Blick auf die zukünftigen Herausforderungen Sorge bereiteten.

Vom Eschentriebsterben befallene Eschen. Wegen der abgestorbenen Triebe und Zweige sind die Baumkronen stark verlichtet. Foto: Andrin Gross

Die Erhöhung der Durchschnittstemperatur seit Beginn der Messreihen im Jahr 1864 um beinahe zwei Grad sei wohl verantwortlich für die augenfälligsten Veränderungen beim Zustand des Waldes: «Ich habe den Eindruck, dass sich die Ausprägung und Verteilung der Niederschläge ändert», sagt Meier. Es sei schwierig zu sagen, ob die Trockenperioden, vielleicht aber auch die ausbleibenden «Landregen» nur eine Wettererscheinung oder eine definitive Folge des Klimawandels seien.

Der robuste Wald kommt von auswärts

Das Amt für Wald leistet bei den Försterinnen und Förstern, aber auch bei Waldeigentümern und denjenigen, die direkt in Kontakt mit dem Wald stehen, viel Aufklärungsarbeit. Seit 20 Jahren läuft mit den Waldeigentümern das Projekt «seltene Baumarten», das ursprünglich darauf ausgelegt war, die Biodiversität unserer Wälder zu erhöhen.

Aktuelle Ergebnisse zeigen, dass genau diese Baumarten – also Elsbeere, Speierling, Vogelbeere und weitere – bisher auch besonders gut mit der Klimazukunft umgehen können. Zudem wird im Rahmen des interkantonalen Walddauer-Beobachtungsprogramms abgeklärt, ob es einheimische Baumarten mit fremden Wurzeln gibt, die mit den bereits heute spürbar veränderten Bedingungen besser klarkommen. Gemeint sind zum Beispiel Buchen und Tannen aus Süditalien oder Eichen aus Spanien. Die Esche aber gehört leider nicht dazu.

