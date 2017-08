Zugfahren war natürlich schon immer eine enge Sache. Aber die Grandezza, der Stil von früher fehlt in der Modernisierung von heute. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass die Züge der SBB nicht schnittig-modern aussahen, sondern von der Erhabenheit des Bahnreisenden zeugten, während die Sitze noch deutlich härter waren.