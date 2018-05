Verkehrsunfall in Birsfelden fordert eine Verletzte

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft beabsichtigte der Lenker eines Personenwagens, von einem Parkplatz kommend, nach links Richtung Muttenz auf die Birseckstrasse einzubiegen. Da zu diesem Zeitpunkt in beiden Richtungen stockender Kolonnenverkehr auf der Birseckstrasse herrschte, stoppten zwei Personenwagenlenker ihre Fahrzeuge in den beidseitigen Kolonnen und gewährten dem einbiegenden Personenwagenlenker mittels Handzeichen den Vortritt. Gleichzeitig fuhr eine Rollerlenkerin zwischen den beiden Kolonnen Richtung Birsfelden. Folglich kollidierte die Rollerfahrerin frontal mit dem einbiegenden Personenwagen. Dabei zog sich die Rollerfahrerin erhebliche Verletzungen zu und musste durch den Krankentransportdienst in ein Spital verbracht werden.