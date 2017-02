Vermisste Jugendliche am Badischen Bahnhof gesichtet

Die 15-Jährige aus Bad Säckingen hatte am Samstag Abend die Städtle-Fasnacht in Laufenburg gemeinsam mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährten besucht. Anschliessend begaben sie sich zu dritt in die Gaststätte "Goldener Anker", wo die Jugendliche gegen 0.35 Uhr auf die Toilette ging und nicht mehr zurückkam. Nachdem das Mädchen ergebnislos gesucht worden war, wurde die Polizei am Sonntagmorgen über ihr Verschwinden alarmiert.

Die Polizei verfolgt nun eine erste Spur, wonach die 15-Jährige am Sonntagnachmittag am Badischen Bahnhof gesichtet worden sein soll. Es könnte sein, dass die Jugendliche weiterhin mit dem Zug unterwegs ist. Die Hoffnung auf weitere Hinweise, welche zur Vermissten führen könnten, ist gross.

Aktuell wird davon ausgegangen, dass es sich um ein Weglaufen handelt, denn nach "derzeitigem Stand gibt es keine Hinweise auf eine Straftat", meint Polizeisprecher Paul Wissler.