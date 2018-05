Zeugenaufruf: Taxifahrer begeht Unfallflucht

Am Mittwochabend, um ca. 22:45 Uhr bog ein Taxifahrer von der Missionsstrasse in die Birmannsgasse ab. Ein Ehepaar, das den Fussgängerstreifen der Birmannsgasse in Richtung Spalentor überquerte, wurde vom Taxifahrer erfasst. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich dabei. Obwohl der Taxifahrer bemerkt hatte, dass er mit den Fussgängern kollidiert war, flüchtete er, ohne sich um die zu Schaden gekommenen Personen zu kümmern.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei, Tel. 061 699 12 12 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden.