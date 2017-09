Zu wenig Piloten: Der irische Billigflieger Ryanair streicht auch Basel-Flüge

Heute hat noch alles geklappt. Die Ryanair-Maschine aus London landete pünktlich und hebt auch wieder nach London ab. Auch am Dienstag ist die Welt noch in Ordnung. Aber schon am Mittwoch ist Basel auch von der Flugstreich-Lotterie der Billig-Airline Ryanair betroffen. Heute gab der Billigflieger überraschend bekannt, dass er vierzig bis fünfzig Flüge täglich streichen wollen. Welche Flüge sie storniert, gibt die Fluggesellschaft extrem kurzfristig bekannt.

Ab Basel fliegt Ryanair noch Dublin und Liverpool an. Als Gründe für die Stornierungen müssen die Piloten herhalten. Die Urlaube seien nicht richtig geplant worden. Deswegen hat die Fluggesellschaft zu wenig. Aber auch das Wetter, respektive Unwetter seien schuld.