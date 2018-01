Zulauf am Genfer Uhrensalon auch dank Rückzügen von Baselworld

Der Genfer Uhrensalon sei "ein wenig exklusiver" und die dort vertretenen Marken homogener, sagte Hermès-Uhrenchef Laurent Dordet zum diesjährigen Wechsel von Basel nach Genf. Nach über 20 Jahren habe Hermès Baselworld im guten Einvernehmen verlassen. Am Salon in Genf öffne sich nun für das Uhrensegment des französischen Luxusgüterproduzenten ein neues Kapitel.

Romain Gauthier, Chef der gleichnamigen Marke aus dem Waadtländer Vallée de Joux, war nur schon aus geografischen Überlegungen für einen Wechsel nach Genf. Der auf das höchste Preissegment konzentrierte Uhrensalon passe zudem perfekt zu ihrer Marktpositionierung, sagte Gauthier.

"Noch professioneller"

Antonio Calce von Girard-Perregaux (GP) kennt beide Ausstellungen, da die Marke aus La Chaux-de-Fonds den Uhrensalon 2013 Richtung Basel verlassen hatte. Im vergangenen Jahr kehrte GP nach Genf zurück. Genf sei der richtige Ort für einen Hersteller wie Girard-Perregaux, mit Teilnehmern, die mehr oder weniger im gleichen Preissegment tätig seien, sagte Calce. Genf bedeute einen Imagegewinn.

Für den Chef von Ulysse Nardin, Patrick Pruniaux, ist der Uhrensalon in Genf "noch professioneller", noch besser, auf die gewünschte Kundschaft ausgerichtet. IWC-Generaldirektor Christoph Grainger-Herr wollte sich nicht zum Rückzug der Schaffhauser Marke von Baselworld äussern, lobte aber die hohe Qualität des Genfer Salons, auch wenn mit mehr Teilnehmern zudem die Sicherheit habe verstärkt werden müssen.

In Genf herrsche mehr die Atmosphäre eines Salons als einer Ausstellung, was auch dem Austausch entgegenkomme. Dies sagte Greubel-Forsey-Chef Fabrice Deschanel. Die Marke aus La Chaux-de-Fonds gehörte früher auch zu den Baselworld-Ausstellern.

Tiefgreifender Wandel

Trotz diesen Abgängen und positiven Voten für Genf hatte sich Baselworld-Direktorin Sylvie Ritter im Vorfeld ihrer Veranstaltung gelassen gegeben. Die beiden Konzepte könnten nicht verglichen werden.

In Genf seien 35 Aussteller eines bestimmten Segments präsent. In Basel seien hunderte Aussteller einer ganzen Branche vertreten, hatte Ritter im vergangenen Dezember in einem Interview mit der jurassischen Tageszeitung "Le Quotidien Jurassien" gesagt.

Die Abwanderung erkläre sich auch mit dem tiefgreifenden Wandel des Uhren- und Bijouterie-Marktes bis hin zu den Verkaufskanälen. Die diesjährige Ausgabe von Baselworld öffnet am 22. März ihre Tore.