Zwei Polizeiangehörige bei Auseinandersetzung verletzt

Gegen 05.30 Uhr war es vor der Disco am Claraplatz zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten gekommen. Dabei habe einer der Beteiligten, der sich offensichtlich zuvor in der Disco aufgehalten hatte, einen Mann zu Boden geschlagen, teilte die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am Sonntag mit. Die Polizei habe den mutmasslichen Täter festgenommen.

Während die Polizeipatrouille noch mit diesem Fall beschäftigt gewesen sei, habe sich eine weitere Auseinandersetzung zwischen zwei Personen ereignet. Als die Polizisten erneut intervenieren wollten, seien sie von einem der Beteiligten angegriffen worden. Dabei sei eine Polizistin verletzt worden. Der Mann habe sich vehement gegen die Festnahme zur Wehr gesetzt und dabei einen weiteren Polizisten leicht verletzt.

Bei den Festgenommenen handelte es sich im ersten Fall um einen 21-jährigen Bosnier und im zweiten Fall um einen 20-jährigen Schweizer. Ob ein Zusammenhang zwischen den zwei gewalttätigen Auseinandersetzungen besteht, sei Gegenstand der Ermittlungen, schreibt die Staatsanwaltschaft.