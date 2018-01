Ältere Menschen sollen verstärkt zum Energiesparen motiviert werden

Juso und Bündner SP wollen in Davos gegen Trump demonstrieren

Am WEF in Davos soll wieder demonstriert werden: Die Jungsozialisten Schweiz (Juso) sowie die SP Graubünden haben am Mittwoch ein entsprechendes Gesuch bei der Gemeinde eingereicht. Die Sozialdemokraten und ihre Mitstreiter agieren im "Komitee gegen Trumpismus".