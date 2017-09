Bangladeschs Armee startet Hilfseinsatz für Rohingya-Flüchtlinge

Anwälte: Klage gegen Swifts "Shake It Off" ist "lächerlich"

Nachdem zwei Songwriter am Montag eine Urheberrechtsklage gegen Taylor Swift eingebracht haben, reagierten ihre Anwälte am Dienstag nun mit einem Statement. Sie wiesen die Anschuldigungen rund um den Hit "Shake It Off" zurück und nannten die Klage "lächerlich".