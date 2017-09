Bei den Erbschaften in der Schweiz geht die Schere auseinander

Denn bei der Hälfte der Nachlässe liegt die vererbte Summe unter 170'000 Schweizer Franken, wie aus einer Studie des Büro Bass im Auftrag der "Tagesschau" des Schweizer Fernsehens SRF hervorgeht.

Statistisch gesehen würde das Erbschaftsvolumen im Schnitt eine Million Franken betragen. Tatsächlich werde aber nur in jedem sechsten Fall so viel und mehr vererbt. In 30 Prozent der Fälle erben die Begünstigten weniger als 25'000 Franken - und die Erbschaft müsse dabei noch auf mehrere Personen aufgeteilt werden.

Demgegenüber ist das Nachlassvolumen rapid gewachsen. Real, also nach Berücksichtigung der Teuerung, sind die Erbschaften in den Jahren zwischen 1997 bis 2015 um rund 90 Prozent auf 63 Milliarden Franken angestiegen, was knapp 10 Prozent des Schweizer Bruttoinlandprodukts entspricht.

Fast ein Drittel erbt nichts

Aufgrund der Datenlage handle es sich bei den Zahlen zwar um grobe Schätzungen mittels der Vermögensstatistik und Sterbetafeln, heisst es im Bericht. Doch der Trend zeigt dennoch: Vom wachsenden Erbschaftsvolumen profitieren in der Schweiz wenige.

Ein Drittel der Bevölkerung muss dabei gänzlich auf eine Erbschaft verzichten, wie eine im Jahr 2007 durchgeführte Befragung zeige. Die Ungleichverteilung erstaunt laut Büro Bass aber nicht, wenn man einen Blick auf die Vermögensverteilung in der Schweiz wirft.

So besitzen die Vermögendsten 0,3 Prozent knapp 30 Prozent des gesamten steuerbaren Reinvermögens (Stand 2013). Analog zum Vermögen seien auch die Erbschaften in der Schweiz sehr ungleich verteilt.

Reicher dank boomender Nachkriegszeit

Ein grosser Teil der Vermögensakkumulation in den vergangenen Jahren sei über gestiegene Häuserpreise und Wertschriftenvermögen entstanden, sagte Projektleiter Mario Morger vom Büro Bass auf Anfrage. Zudem sei zu vermuten, dass immer mehr Personen verstorben sind, die von der anziehenden Wirtschaft der Nachkriegszeit profitiert hätten.

Gegenüber früher dürfte die Bevölkerung damit zunehmend wohlhabender sterben, heisst es im Bericht. Der Anteil der Personen, der mit 85 Jahren und älter stirbt, habe in den letzten 20 Jahren zugenommen. Die Vermögenssteuerdaten würden zeigen, dass diese Altersgruppe die wohlhabendste ist.

Es sollten dadurch aber nicht falsche Erwartungen entstehen, hält der emeritierte Soziologieprofessor und Reichtumsforscher Ueli Mäder gegenüber der "Tagesschau" vom Samstag fest. Erben sei eine ungewisse Grösse. Man dürfe auf keinen Fall fest damit rechnen und die soziale Sicherung älterer Menschen davon abhängig machen.