Bis zu sieben Jahre Jugendhaft für Anschlag auf Sikh-Gebetshaus

Konsultationen in Moskau und Ankara vor Syrien-Gesprächen in Genf

Zur nächsten Runde der Syrien-Friedensgespräche in Genf haben sowohl Vertreter der Regierung in Damaskus als auch die eingeladenen Oppositionsgruppen ihre Teilnahme zugesagt. Das berichtete das Büro des UNO-Sondervermittlers Staffan de Mistura am Dienstag in Genf.