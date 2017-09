Bundesrat treibt Umsetzung der Biodiversitäts-Strategie voran

Zusammenstösse beim Aufbau von US-Raketenabwehrsystem in Südkorea

Bei Protesten gegen den Aufbau des US-Raketensystems THAAD in Südkorea ist es am Donnerstag zu Krawallen gekommen. Der Feuerwehr zufolge wurden etwa 38 Demonstranten bei Zusammenstössen mit der Polizei in dem Dorf Soseong-ri verletzt.