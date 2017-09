Der Streit in der AfD-Fraktion scheint vorprogrammiert

Ausserdem besteht den Umfragen zufolge die Möglichkeit, dass die AfD gleich als drittstärkste Fraktion hinter Union und SPD in den Bundestag einzieht. Die Newcomer würden dann im Falle der Fortsetzung der grossen Koalition die öffentlichkeitswirksame Rolle des Oppositionsführers übernehmen. Nach parlamentarischen Brauch würde der AfD zudem der Posten des Vorsitzenden des einflussreichen Haushaltsausschusses zustehen.

Ihren Wahlkampf bestritt die AfD vor allem mit Warnungen vor der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der massenhafte Zuzug von Migranten ist aus Sicht der Partei verantwortlich für wachsende Kriminalität, zudem drohe eine «Islamisierung» Deutschlands.

Zuletzt haben sich die Spitzenkandidaten Alexander Gauland und Alice Weidel zunehmend radikaler gezeigt. So forderte Gauland, «stolz zu sein auf Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen.» Weidel wiederum dementierte nicht eindeutig ein ihr zugeschriebenes E-Mail mit fremdenfeindlich Attacken.

Auf Kurs der Rechtsausleger

Beide scheinen damit auf den Kurs des Rechtsauslegers und Thüringer Landeschefs Björn Höcke einzuschwenken, obwohl auch Weidel dessen Parteiausschluss gefordert hatte. Höcke hatte bundesweit Empörung mit abwertenden Äusserungen über das Berliner Holocaust-Mahnmal ausgelöst.

Zudem werfen Kritiker dem Gymnasiallehrer vor, sich nicht eindeutig von der rechtsextremen NPD zu distanzieren. Parteichefin Frauke Petry konnte zwar wegen der umstrittenen Äusserungen zu Jahresanfang ein Parteiausschlussverfahren gegen Höcke durchsetzen. Aber spätestens nach dem Kölner Parteitag im April ist offenkundig, dass sie die Mehrheit der Partei nicht mehr hinter sich hat.

Petry scheiterte mit einem Antrag, in dem sie die AfD auf eine Distanzierung von dem vielfach als völkisch bezeichneten Kurs Höckes festlegen wollte. Mittlerweile ruht auch das Verfahren.

Richtungsstreit in der Fraktion

Die Streitigkeiten nimmt die AfD-Fraktion aller Voraussicht nach mit in den Bundestag. Nach einer Untersuchung der Ruhr-Universität Bochum, bei der die Strömungszugehörigkeit aller 235 Bundestagskandidaten der AfD untersucht wurde, werden die Höcke-Unterstützer in der Fraktion den dagegen vergleichsweise gemässigten Petry-Anhängern zahlenmässig überlegen sein.

«Von 58 Abgeordneten, die demnach eine Chance auf ein Mandat hätten, lassen sich 32 dem rechten Spektrum zuordnen, 12 den Gemässigten und 14 den Unscheinbaren», heisst es in der Studie. Die Autoren legen dabei ein Wahlergebnis von 8,5 Prozent für die AfD zugrunde. Im Petry-Lager heisst es, die Einschätzungen träfen zu.

Das Beispiel mehrerer Landtagsfraktionen zeigt, dass die AfD-Abgeordneten ihren erbitterten Zwist auch im Parlament fortsetzen. Selbst Co-Parteichef Jörg Meuthen, der auch Fraktionschef im baden-württembergischen Landtag ist, konnte sich nur knapp gegen die Unterstützer eines Abgeordneten durchsetzen, dem er Antisemitismus vorgeworfen hatte. Mittlerweile zählt sich Meuthen wie Gauland und andere einflussreiche AfD-Politiker zu den Unterstützern Höckes.

Gemässigte AfD-Vertreter spalten sich ab

Der im Vergleich zu den Höcke-Leuten gemässigte Teil der AfD versucht nun zu mobilisieren. Als Gegengewicht zum sogenannten «Flügel» - der Vereinigung der Höcke-Anhänger - haben sie die «Alternative Mitte» gegründet. Ihr prominentestes Mitglied ist Bundesvorstand Dirk Driesang. Petry sympathisiere mit der Gruppierung, heisst es in ihrem Umfeld.

AfD-Spitzenkandidatin Weidel glaubt offenbar, dass die Grabenkämpfe in der Bundestagsfraktion rasch beigelegt werden können. «Alle Abgeordneten müssen sich in dieser ersten Legislaturperiode sehr schnell professionalisieren und in die Verwaltungsstrukturen einfinden, damit wir im Jahr 2021 regierungsfähig werden», sagte sie der «Frankfurter Rundschau».