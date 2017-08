Für die SVP sind Standpunkte wichtiger als Herkunft und Geschlecht

Drei Attentäterinnen töten in Nigeria mindestens 28 Menschen

Bei drei Selbstmordanschlägen im Nordosten Nigerias auf ein Lager von Vertriebenen sind mindestens 28 Menschen getötet und über 80 weitere verletzt worden. Drei Selbstmordattentäterinnen hätten sich auf einem Markt am Lagereingang in Mandarari in die Luft gesprengt.