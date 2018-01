Human Rights Watch: Klare Kante bringt Erfolge gegen Populisten

Weltkriegsbombe in Nordrhein-Westfalen erfolgreich entschärft

Im deutschen Minden (Nordrhein-Westfalen) ist in der Nacht zum Donnerstag eine Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft worden. Gegen 01.30 Uhr am Donnerstagmorgen konnten mehr als 3000 Bewohner wieder in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren, wie die Stadt mitteilte.