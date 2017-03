IAEA: Nordkorea hat grosse Fortschritte bei Atomprogramm gemacht

Nordkorea hat nach Ansicht der UNO sein Nuklearprogramm deutlich ausgebaut. Das Land habe die Grösse einer Anlage, in der Urananreicherung vermutet wird, in den vergangenen Jahren verdoppelt, sagte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Yukiya Amano, am Montag (Ortszeit) dem "Wall Street Journal".