Justizministerin Sommaruga besucht ein Flüchtlings-Transitland

"It" dominiert in der Deutsch- und Westschweiz die Kinocharts

Es war zu erwarten gewesen: Wie in den USA und in der Vorwoche in der Romandie hat der Horror-Thriller "It" am Wochenende auch in der Deutschschweiz alle Konkurrenten weit hinter sich gelassen. Fast jedes zweite Ticket wurde für die Stephen-King-Verfilmung gelöst.