Lawinengefahr in den Alpen nimmt heikles Ausmass an

Greenpeace-Aktion in Davos weist auf Missstände von Unternehmen hin

Greenpeace-Aktivisten haben am Donnerstag in Davos mit einer Aktion mehr Gerechtigkeit und Verantwortung von Unternehmen am Word Economic Forum (WEF) gefordert. Gleichzeitig wurde eine Studie über Vergehen von Unternehmen publiziert.