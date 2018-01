Nordkorea plant grosse Militärparade am Vorabend von Olympia

Dies berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag unter Berufung auf Regierungskreise in Seoul. Die Parade ist demnach am 8. Februar auf einem Flugplatz in der Nähe der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang geplant.

Am folgenden Tag beginnen die Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang, an denen auch Sportler aus dem Norden teilnehmen. Bei der Eröffnungszeremonie sollen die Teilnehmer der beiden Staaten gemeinsam ins Stadion einlaufen.

Die Militärparade finde statt, um das 70-jährige Bestehen der nordkoreanischen Armee zu feiern, zitierte Yonhap einen Vertreter der südkoreanischen Regierung. Ein Sprecher des südkoreanischen Verteidigungsministeriums wollte den Bericht nicht kommentieren.

Der kommunistische Norden organisiert immer wieder grosse Militärparaden. In seiner Neujahrsansprache hatte Machthaber Kim Jong Un Pläne für grosse Feierlichkeiten anlässlich des 70-jährigen Bestehens der Armee erwähnt.

Zugleich stellte Kim in der Ansprache die Teilnahme seines Landes an den Olympischen Winterspielen in Aussicht. Seither näherten sich die verfeindeten Staaten an und führten erstmals seit mehr als zwei Jahren direkte Gespräche. In den Monaten zuvor hatte Pjöngjang mit mehreren Raketentests und dem bislang gewaltigsten Atomtest die internationale Gemeinschaft beunruhigt.