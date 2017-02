Pelé-Sohn muss wegen Geldwäscherei für knapp 13 Jahre ins Gefängnis

Der Sohn von Brasiliens Fussball-Legende Pelé muss für fast 13 Jahre ins Gefängnis. Edson "Edinho" Cholbi do Nascimento trat am Freitagabend seine Haft an, nachdem er wegen Geldwäsche in zweiter Instanz zu zwölf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden war.