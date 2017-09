SRF-Unterhaltungschef Christoph Gebel tritt ab

Gebel habe das Programm-Portefeuille zeitgemäss gestaltet und damit beim Publikum für anhaltenden Erfolg gesorgt, teilte SRF am Montag mit. Neben grossen Shows wie "Viva Volksmusik", "Hello Again!" oder "Darf ich bitten?" seien unter seiner Leitung auch innovative Formate wie "Jobtausch" und "Üse Buurehof" entstanden.

Bevor er 60 werde, wolle Gebel noch etwas Neues beginnen, begründete SRF den Abgang. Gebel werde aber als Berater bei grossen Projekten weiter für SRF arbeiten.

"Er kennt das Radio- und Fernsehgeschäft bestens, hat erfolgreich Reorganisationen umgesetzt und ist somit der ideale Berater für Projekte zur Weiterentwicklung von SRF", wird SRF-Direktor Ruedi Matter in der Mitteilung zitiert. Wer Gebels Nachfolger wird, ist noch nicht klar. Die Stelle werde ausgeschrieben.