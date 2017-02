Schwerer Unfall in Rios Karneval - Wagen fährt in Menschenmenge

Zum Auftakt des Wettstreits der zwölf besten Sambaschulen geriet in der Nacht zum Montag der festlich geschmückte Wagen der Sambaschule "Paraiso do Tuiuti" im berühmten Sambódromo ausser Kontrolle und fuhr in die Menschenmenge.

Nach Informationen des Portals "O Globo" wurden von den 20 Verletzten mindestens acht ins Spital gebracht. Mindestens drei Menschen erlitten demnach Knochenbrüche. Ein Mann wurde an einem Absperrgitter durch den Wagen eingequetscht, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur dpa beobachtete.

Der tonnenschwere Wagen wurde der Polizei zur Untersuchung übergeben. Die Organisatoren teilten nach Abfahrt der Rettungswagen mit, die Veranstaltung werde fortgesetzt.

Nach rund einer Stunde ging der Umzug um Mitternacht mit der Sambaschule Gres Acadêmicos Do Grande Rio weiter, die tausenden Tänzer legten aber nach wenigen Minuten mit Blick auf die Verletzten eine kurze Pause ein.

Höhepunkt des Karnevals

Das Finale der Sambaschulen gilt als Höhepunkt des Karnevals in Rio. Zwölf Schulen mit je über 3000 Tänzern und Musikern wetteifern in den Nächten zum Montag und Dienstag vor 72'000 Zuschauern um den Titel. Tickets kosten teilweise umgerechnet 220 Franken.

Auf den Rängen entlang des 700 Meter langen Boulevards jubelten die Menschen nach dem ersten Schock den Sambaschulen wieder zu, sangen mit. Die Wagen mit schwebenden Drachen, Tukanen und Papageien huldigten der Tier- und Naturvielfalt Brasiliens. Auch eine Hommage an afro-brasilianische Riten wie die gerade in Salvador de Bahia verbreitete Candomblé wurde präsentiert.

Appell für die Umwelt

Die Sambaschule Imperatriz hatte sich ein ungewöhnlich politisches Thema ausgesucht, einen Appell für den Schutz des durch Sojaanbau und Regenwaldabholzung bedrohten Amzazonas-Volkes der Xingu.

Das Lied "Xingu - o clamor que vem da floresta" - "Xingu, ein Schrei der, die aus dem Urwald kommen" war eine Botschaft an die Regierung von Brasiliens Präsident Michel Temer, nicht Schutzgebiete der indigenen Völker aufzuheben, wenn es ökonomischen Interessen dient. Einer der grössten Sojaunternehmer, Blairo Maggi, ist in Temers Regierung Agrarminister.

Der neue Bürgermeister Rio de Janeiros, Marcelo Crivella, ein strenggläubiger früherer Sektenbischof, glänzte im Karneval demonstrativ mit Abwesenheit. Er hatte schon die traditionelle Übergabe des Stadtschlüssels an König Momo am Freitag geschwänzt, als Begründung liess er ausrichten, seine Frau habe eine schwere Grippe.