Trumps Marine-Staatssekretärs-Kandidat zieht Bewerbung zurück

Rund 250 Menschen demonstrieren in New York für die Pressefreiheit

Rund 250 Menschen haben in New York am Sonntag für die Pressefreiheit demonstriert. Nach zahlreichen Protesten gegen US-Präsident Donald Trump seit dessen Amtseinführung im Januar war dies die erste Demonstration, die der Unterstützung Trump-kritischer Medien galt.