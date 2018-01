Russland investiert sieben Milliarden Euro in WM-Infrastruktur

"Wir sind auf der Zielgeraden, es bleiben wenige Monate", sagte WM-Cheforganisator Alexej Sorokin am Mittwoch in Moskau. Die letzten Stadien würden bald fertig werden. "Sie sind das Herz des Turniers."

Ende 2017 wurde in mehreren Spielorten noch an den WM-Arenen gebaut. Besonders grossen Rückstand gab es beim Stadion in der Wolgastadt Samara, das bis April fertig werden soll. Die WM wird vom 14. Juni bis 15. Juli in elf russischen Städten ausgetragen.

Insgesamt hat die russische Regierung für sämtliche Ausgaben der WM-Organisation mit laufenden Kosten 678 Milliarden Rubel (rund 10 Milliarden Euro) eingeplant. Experten schätzen, dass die Kosten deutlich höher ausfallen könnten.