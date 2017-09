Wildcats an der ITU Weltmeisterschaft in Rotterdam international erfolgreich und weitere sehenswerte nationale Titel!

Am Wochenende starteten bei kühlem Wetter und kalter Wassertemperatur der 19jährige Neuseeländer David Martin, der den Sommer über mit den Wildcats in Basel trainierte, gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder und Vater an der ITU-Weltmeisterschaft in Rotterdam. David Martin erreichte in seiner Alterskategorie (AK) den sehr guten fünften Platz, sein Bruder Adam wurde in seiner Kategorie (16jährige) hervorragender dritter und Andy Martin in der AK 55-59 neunter. Zudem startete Nicole Rickenbacher in der AK 50-54 und wurde tolle 31.

In Aarau startete Robin Wild und wurde überragender Gesamtsieger in der Sprintdistanz. Zudem startete Tobias Kron an der Halbmarathon -Schweizermeisterschaft in Uster und erreichte den super 9. Platz.

Die Resultate in der Übersicht:

ITU Weltmeisterschaft Rotterdam

3. Rang Adam Martin (AK16-17)

5. Rang David Martin (AK18-19)

9. Rang Andy Martin (AK55-59)

31. Rang Nicole Rickenbacher (AK50-54)

Resultate

Tempo-Sport Aarau Triathlon

1. Rang Robin Wild

Resultate

Internationaler Greifenseelauf - Halbmarathon Schweizermeisterschaft Uster

9. Rang Tobias Kron (U20) (OV 131.)

Resultate

Kaiserstühler Triathlon

10. Rang Chiara Rickenbacher (AK10-11)

Resultate