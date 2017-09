"American Made" mit Tom Cruise bleibt in Deutschschweizer Kinos top

Diesseits der Saane liessen sich Kinogänger von den schlechten Kritiken beeinflussen und besuchten "Mother!" mit Jennifer Lawrence nur zögerlich; er brachte es in der Statistik des Schweizer Filmverleiher-Verbands fds nur gerade auf Platz sieben. Aufgeschlossener waren die Romands, die sich den Film gleich nach "American Made" am zweithäufigsten anguckten.

Grössere Bewegung in die Ranglisten kommen wird spätestens am übernächsten Wochenende, wenn in der Deutschschweiz die Stephen-King-Verfilmung "It" startet. In Nordamerika ist der Film bereits nach zehn Tagen Laufzeit der zweiterfolgreichste Horrorfilm nach "The Exorcist".