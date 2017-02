Am 26. Februar 2017 werden die Oscars in Los Angeles verliehen und ein Basler Team ist ganz vorne mit dabei. Der Basler Kurzfilm von Jean de Meuron und Giacun Caduff, «La femme et le TGV», ist für den Oscar nominiert. Während die Vorbereitungen der grossen Gala-Nacht auf Hochtouren laufen, wirft barfi.ch mit den beiden Produzenten einen Blick hinter die Kulissen der Traumfabrik.