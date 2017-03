Berner Kunstmuseum zeigt Werke des Performance-Künstlers Terry Fox

Seit über 50 Jahren sind die Aufführungen des Alvin Ailey American Dance Theater ein lebendiges Sinnbild für die Freude am Leben. Zum Auftakt ihrer sechswöchigen Gastspiele im deutschsprachigen Raum gastiert die international erfolgreichste Tanzcompany aus New York vom 25. bis 30. Juli 2017 im Musical Theater Basel. Das weltberühmte Ensemble aus über 30 Tänzerinnen und Tänzern wird damit erstmals seit 20 Jahren wieder in Basel zu erleben sein. Das Publikum im Musical Theater Basel kann sich dabei unter anderem auf eine Premiere in der Schweiz freuen.