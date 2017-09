"It"-Schauspieler Owen Teague dreht Thriller mit Gary Oldman

Gerade ist "It" auf Basis des Bestsellers von Stephen King als bislang erfolgreichster Horrorfilm in Nordamerika gestartet, jetzt hat Darsteller Owen Teague schon den nächsten Horrorfilm-Vertrag: Gemeinsam mit Gary Oldman werde Teague für den Thriller "Mary" vor der Kamera stehen, berichtet "The Hollywood Reporter".