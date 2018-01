Jim Jarmusch wird 65: "Eigentlich wollte ich Dichter werden"

Er feiere seine Geburtstage nicht gerne, liess der Komponist und Band-Kollege von Jarmusch, Carter Logan, auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur ausrichten. Der Regisseur selbst stand für ein Interview nicht zur Verfügung. "Danke aber für die Nachfrage", lautete die freundliche Absage des pressescheuen Filmemachers.

Mit ihrer 2009 gegründeten Rock-Band SQÜRL spielten Jarmusch und Logan unter anderem die Soundtracks für die Filme "The Limits of Control", "Only Lovers Left Alive" und "Paterson" ein.

Seinen bisher letzten Spielfilm "Paterson" hatte Jarmusch im Mai 2016 beim Filmfest in Cannes in den Wettbewerb geschickt. In dem poetischen Werk spielt "Star Wars"-Bösewicht Adam Driver einen Busfahrer und Dichter, der durch sein Leben treibt. Es ist ein langsamer Gedankenstrom voller hübscher Anekdoten und Beobachtungen eines ganz normalen Alltags. "Ich hatte keine Lust auf einen Action- und Kriegsfilm. Ich wollte einen ruhigen und langsamen Film drehen", sagte Jarmusch in Cannes der dpa.

Jarmuschs filmische Hommage an die Dichtkunst hat einen ganz persönlichen Hintergrund. "Eigentlich wollte ich Dichter werden. Dichter waren meine Helden, denn ich habe noch nie einen Dichter getroffen, der aus finanziellen Gründen zum Dichter wurde", erzählt der Regisseur.

Langsamster Filmemacher

Jarmusch wuchs mit zwei Geschwistern in einer Vorstadt von Akron im US-Bundesstaat Ohio auf. Seine Liebe für Kino und Literatur entdeckte er früh. In Chicago studierte er zunächst Englische und Amerikanische Literatur, nach einem längeren Aufenthalt in Paris schrieb er sich in New York für Filmwissenschaften ein. Als Keyboarder und Sänger spielte er damals auch in einer Band mit.

Mit "Gimme Danger" (2017) brachte er seine Liebe zur Musik ins Kino. Die Dokumentation ist eine Hommage an den Punk-Musiker Iggy Pop und The Stooges. Als er Teenager war, hätten ihn die Stooges umgehauen, erzählte Jarmusch bei der Weltpremiere des Films 2016 in Cannes. 20 Jahre zuvor hatte er in "Year of the Horse" bereits eine Konzerttour von Neil Young und Crazy Horse dokumentiert. Er drehte auch Musikvideos für Künstler wie Tom Waits und Neil Young.

Langsam, fast meditativ und minimalistisch, mit einem Blick für Details, ist die typische Handschrift seiner Filme. Der finnische Kult-Regisseur Aki Kaurismäki soll einmal über Jarmusch gesagt haben: "Er ist der langsamste Filmemacher der Welt."

Kunst der Einfachheit

Schon in seinem ersten grösseren Film "Stranger than Paradise" hatte er sich der Kunst der Einfachheit verschrieben - und 1984 auf Anhieb in Cannes die "Goldene Kamera" gewonnen. In "Down by Law" schickte er drei Gefängnisausbrecher, gespielt von John Lurie, Tom Waits und Roberto Benigni, in die Mississippi-Sümpfe.

In seinem Episodenfilm "Night on Earth" (1991) über nächtliche Taxibegegnungen in New York, Paris, Rom, Los Angeles und Helsinki glänzte Armin Mueller-Stahl als hilfsloser deutscher Taxifahrer mitten im chaotischen New York. Jarmusch macht aus dem alltäglichen, zufälligen Aufeinandertreffen unterschiedlichster Menschen eine anrührende Geschichte.

In dem melancholischen Film "Broken Flowers" (2005) besucht Bill Murray als verblühter, wortkarger Don Juan Ex-Freundinnen, gespielt von Sharon Stone, Frances Conroy, Jessica Lange und Tilda Swinton. "Es ging mir weniger um eine Story als solche", erklärte Jarmusch bei den Filmfestspielen in Cannes, wo "Broken Flowers" den Grossen Preis der Jury erhielt. "Ich wollte die Geschichte der einzelnen Figuren zeigen."

Das gelang ihm auch wieder mit der Vampirkomödie "Only Lovers Left Alive" (2013), mit Tom Hiddleston und Tilda Swinton als Hipstervampire mit menschlichem Tiefgang. Sogar Untoten kann Jarmusch eine melancholische und zugleich hochgradig komische Hymne auf das Leben und die ewige Liebe entlocken.