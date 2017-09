Konzert mit Staraufgebot zu Ehren von Leonard Cohen

Cohens Sohn Andy Cohen erklärte, sein Vater habe ihn angewiesen, ihn in Montréal neben seinen Eltern zu beerdigen und die Gedenkfeier im kleinen Rahmen abzuhalten. Zugleich habe er ihm gesagt: "Wenn Du ein öffentliches Event möchtest, mach es in Montréal!" Der Sohn fügte hinzu, deshalb wolle er das Konzert in der kanadischen Metropole organisieren.

Leonard Cohen war am 7. November im Alter von 82 Jahren gestorben. Er wurde in den 60er Jahren mit seinem Album "Songs Of Leonard Cohen" bekannt; zu seinen berühmtesten Liedern zählen "Suzanne", "Bird on a Wire" und "Hallelujah". Anfang der 90er Jahre kehrte Cohen dem Showgeschäft den Rücken, um in einem buddhistischen Kloster in Kalifornien zu leben. 2008 dann kehrte Cohen - unterbrochen von Phasen des Rückzugs - auf die Konzertbühne zurück.