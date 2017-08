Menswear mal anders

Die gänzlich hageren, androgynen Jungs bekommen eine gebrochene Nase geschminkt. Die Schnittführung erinnert uns an Levis, nur dass die Materialien im Stall oder auf dem Pferd gar nichts verloren haben.

«Private Policy» mag Glanz und Schimmer, extravagante Farben, wie beispielsweise Rosa bringen David Bowie auf die Erde zurück. Hemdstoffe am Hosenbein oder Funktionalität spielen hier keine Rolle, der Style hat eindeutig Vorrang. Jedes Model wird mit Cowboyboots gestiefelt und mit Matrixbrillen ausgestattet.

Diese Kollektion ist grosses Kino doch weniger etwas, was im Schrank hängen sollte. Ausser Ihr wollt für die nächste Fasnacht etwas tiefer in die Tasche greifen.

© Géraldine

Nach «verrückt und aussergewöhnlich» einmal wieder was für den Alltag: «Matière» verspricht athletische Eloquenz.

Die Blautöne werden mit Weiss und Schwarz umrandet. Die Freizeitlooks sind authentisch und nicht gekünstelt. Verwendet werden alltägliche Produktgruppen wie Windjacken, Shorts, Hemden und T-Shirts. Fast schon «abartig», diese normale Kollektion im Zentrum des Fashion-Jungles. Hier werden Bucketheads und Chucks getragen. Der jugendliche Charme funktioniert bei jedem Mann ganz gut; wer will schon verstaubt und altmodisch sein.

Die Materialauswahl scheint sehr wetterresistent und hochwertig verarbeitet. Ein bisschen Glanz ist auch im Spiel, doch mit keinem aufdringlichen Auftreten.

Ich mag diese simple Kollektionen; sie hat auf Dauer mehr zu bieten und entspricht der Norm. Mein Lieblingslook trägt eine lange hellblaue Chino und bindet die Jacke schräg über sein Shirt. Dieses Styling wirkt sehr modern und lässig.

«Theory» ist noch in den 1970ern hängen geblieben. Bei den Hippies macht das Abhängen einfach am meisten Spass. «Theory» geht nicht ganz so steil wie Fendi. Er kombiniert das Alte mit neuer Einfachheit und bleibt trotz der deutlich starken Inspiration im Jetzt.

Super schöne Outfits; ich mag die knalligen Farben sehr. Sexy und straight. Was wollen wir mehr!