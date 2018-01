Robert Pattinson stellt Comedy-Western vor

Der Film der amerikanischen Regie-Brüder und Autoren David und Nathan Zellner ("Kumiko, the Treasure Hunter") soll in den kommenden Wochen beim Sundance Festival im US-Staat Utah und bei der Berlinale gezeigt werden. Pattinson und seine australische Kollegin Wasikowska drehten 2014 zusammen bereits den Film "Maps to the Stars".