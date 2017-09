Tennis-Drama eröffnet am Donnerstag Filmfestival von Toronto

Zehn Tage lang werden in der kanadischen Metropole 340 Filme gezeigt, darunter 147 Weltpremieren. In diesem Jahr sind beim TIFF Beiträge, Stars und Regisseure aus 74 Ländern vertreten.

Gemäss der Promotionsgesellschaft Swiss Films sind sechs Schweizer Filme in die Auswahl aufgenommen worden: "Ta peau si lisse" von Denis Côté und "Below-Above" von André Lehmann in der Sektion Wavelength, "Picture of Light" von Peter Mettler in der Sparte TIFF Cinematheque, "Des moutons et des hommes" von Karim Sayad in der Sparte TIFF Docs und "Airport" von Michaela Müller bei den Short Cuts. "Les gardiennes" von Xavier Beauvois wird als Special Presentation gezeigt.

Auf dem roten Teppich angekündigt haben sich unter anderem Hollywood-Grössen wie George Clooney, Angelina Jolie, Helen Mirren und Jake Gyllenhaal. Dessen Film "Stronger" über den US-Amerikaner Jeff Bauman, der beim Terrorattentat auf den Boston Marathon beide Beine verlor, wird mit Spannung erwartet. "Stronger" feiert am 8. September Weltpremiere.

Die letzte Weltpremiere des 42. Toronto International Filmfestival wird am 16. September die Komödie "C’est la Vie!" von Olivier Nakache und Eric Toledano sein. Der Gewinnerfilm wird am 17. September bekanntgegeben. Anders als bei den Filmfestspielen in Venedig und Cannes kürt in Toronto nicht eine Jury den Sieger, sondern das Publikum.