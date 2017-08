Abstimmungskampf Margarethenstich: Tramfahren gegen die Neinsager aus dem Leimental

«Die Region muss zusammenstehen. Wir müssen gegenüber dem Bund eine Erfolgslogik erzwingen und auch innerhalb des Kantons zusammenhalten», sagt Lukas Ott mahnend ins Mikrofon. Der 51-jährige Grüne Politiker amtet als Stadtpräsident von Liestal und wird ab Dezember Stadtentwickler von Basel. Er sagt das heute Morgen in einem Extra-Tram, in dem das Komitee für den Margarethenstich den Abstimmungskampf eröffnet. Da es die Linie noch nicht gibt, steigen rund drei Dutzend Leute bei 10er Haltestelle Dorenbach aus und stiefeln mit Plakaten bewaffnet, den kleinen Hügel hoch.

Kämpferisch gibt sich schon bei der Abfahrt beim BLT-Depot Hüslimatt die Baselbieter Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP): «Es ist nur schwer zu verstehen, dass ausgerechnet das Leimental das Referendum gegen den Margarethenstich ergriffen hat». Prominenter Tramfahrer ist auch SP-Ständerat Claude Janiak. Er bringt den Umsteigeeffekt zur Sprache: Falls der Margarethenstich gebaut werden könne, so würden rund 1'000 Leute auf den ÖV umsteigen.

Erfolgreichstes, günstigstes Projekt

Mit dem Margarethenstich, das heisst neuen Geleisen, die von der Haltestelle Dorenbach den kleinen Hügel hochführen, hätten die 60'000 Leimentaler eine bessere Verbindung in die Stadt. Hanspeter Ryser, Gemeindepräsident von Oberwil und Vertreter des Gemeindeverbandes Leimental, erklärt, das Leimental werde weiterwachsen. Pragmatischerweise müsse man aber sagen, dass die Arbeitsplätze nicht im gleichen Mass zunehmen würden wie die Wohnbevölkerung, darum bräuchte es ein ÖV-Projekt, dass das Leimental mit der Stadt und dem Bahnhof verbinde. Schliesslich habe das Leimental weder eine Autobahn noch eine S-Bahn, darum sei die Zeit zu handeln jetzt gekommen. Während der Fahrt vorbei am B

ottminger Schloss werden Elisabeth Schneider-Schneiter und Claude Janiak nicht müde zu betonen, dass der Margarethenstich vom Bund im Agglomerationsprogramm von 2011 als erfolgreichstes und kostengünstigstes Projekt eingeschätzt worden sei. Deswegen geben sie sich umso kämpferischer, was die Abstimmung angeht. Das Baselbiet stimmt über eine Investition von 7,3 Millionen Franken ab.

Wenig Mitleid mit den Gegnern zeigt auch Landrat Jan Kirchmayr (SP). Er spricht die Posse um die Quendelschnecken an, die offenbar ausgerechnet auf jenem Stück Wiese vom Margarethenhügel hausen würden, die den Baumassnahmen geopfert werden müsse. Die Befürworter lassen auch das Binninger Stau-Argument nicht gelten. So sagt etwa Hanspeter Ryser, der Strassenverkehr würde fünf Mal pro Stunde vom Tram gekreuzt. Dies dauere jeweils 30 Sekunden. Da solle man einmal zu Stosszeiten bei ihm vor seiner Garage in Oberwil schauen kommen. Dort würden zwei Tramlinien queren: «Da geht es anders ab.» Da seien diese 30 Sekunden kein Thema.

Endstation Herzstück

Fürs Komitee ins Zeug wirft sich Manfred Messmer, Blogger und Kommunikationsberater. An der Haltestelle Margarethen als der Medientross aufs Tram wartet, kann er sich nicht mehr an die eigene Kritik am Herzstück erinnern. Er sagt: «Was das Herzstück angeht, kann ich heute sagen, ich bin neutral». Das sah er auch einmal anders. Gerade für den Bau einer unterirdischen Verbindung zwischen Marktplatz und Badischen Bahnhof sehen Schneider-Schneiter und Janiak den Margarethenstich als Test für Subventionen des Bundes an. In den vergangenen Jahrzehnten hat die Region da nicht besonders viel Unterstützung bekommen. Und da wäre sie wieder, die «Erfolgslogik» und die Notwendigkeit des sich «Zusammenraufens». Da ist jetzt tatsächlich das Baselbiet gefragt.

Was ist Ihre Meinung zum Thema? Diskutieren Sie mit uns auf Facebook.

Weitere Titelgeschichten unter News Basel.