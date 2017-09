Alles Humbug? Heute ist Vollmond und ganz Basel spinnt

Ein irrer Tag heute, nicht? In Reinach treten plötzlich zwei Gemeinderäte per sofort zurück, darunter der Präsident Urs Hintermann (SP), richtiggehend beleidigt schreiben die beiden in ihren Mitteilungen von Hetzkampagnen gegen sie wegen der Sex- und Drogenvorwürfe im Asylheim der Gemeinde. Auf den Strassen fahren alle wie die Spinner und in Basel will SP-Regierungsrat Hans-Peter Wessels jetzt doch zur umstrittenen Frankreich-Million und dem Skandal bei den Basler Verkehrsbetrieben reden. Letztere übrigens produzierten schon heute Morgen wieder einen Stau in der Falknerstrasse.

Also echt, das kann doch kein Zufall sein, oder? Genau, das kann es nicht, denn es ist Vollmond. Kein Wunder, spinnt ganz Basel und die Region sowieso. Würde ja keinen wundern, wenn noch mehr passiert. Vielleicht reagiert der irre Kim aus Nordkorea mit seiner Wasserstoffbombe heute wirklich noch über? Schliesslich stand der Mond heute um 9.02 Uhr im Zeichen der Fische und das mit 13 Grad 53 Sekunden. Oder wie es Madame Etoile auf bluewin.ch so schön formulierte: «Für viel Konfusion sorgt auch der Fische-Vollmond vom 6. September. Er fällt auf die Position von Neptun, dem Träumer unter den Planeten. Das birgt die Gefahr von Täuschungen und Illusionen. Wunschvorstellung und Wirklichkeit wollen auseinandergehalten werden.»

Irgendwie logisch: Schlafmangel macht müde

Der Supermond vom September 2015 mit Roche-Turm. ©Keystone

Das klingt doch schon mal bedeutungsschwanger. Und ist es wohl auch, wenn man an die unsichtbaren Kräfte von Vollmond und andere atmosphärische Wirkungen glaubt. Es gibt in dieser Stadt keinen Coiffeur, der nicht mindestens einen Kunden hat, der stets gemäss Mondkalender anrückt. Denn bei zunehmendem Mond sollen die geschnittenen Haare schneller wachsen, bei abnehmendem langsamer. Oder war es umgekehrt? Egal: Der Tatbeweis dafür wurde in der ganzen Mondforschung nie erbracht.

Der Mond. Herrliche, grosse Scheibe am Himmelszelt, historischer Taktgeber des Kalenders, Objekt der Anbetung alter und neuer Heiden, heller Beleuchtungskörper nächtlicher Stunden. Wie energetisch man sich dann doch fühlt, und wie besonders die Nächte sind! Schlafmangel, das war die alte Volkskrankheit, die bei Vollmond ganze Heerscharen von Arbeitnehmern verschlafen liess. Doch leider ist auch das Humbug: Der einzige Grund für den Schlafmangel kann vielleicht die Helligkeit des Vollmonds sein, der den Schlafrhythmus in der Dunkelheit durcheinander bringt. Das bombensichere Gegenmittel: Fensterläden zu. Nein, nicht damit keine mystisch-ätherischen Strahlen ins Schlafgemach dringen, sondern einfach damit der menschliche Körper in Ruhe und in Dunkelheit sein Schlafhormon ausschütten kann.

Die Konfusion im Zeichen der Fische

Aber ja. Der Mond hat einen Einfluss auf die Erde. Schliesslich regelt er die Gezeiten: Ebbe und Flut. Da aber Basel nicht am Meer liegt, kann uns das egal sein. Und alle anderen Einflüsse? Aufs Fahrverhalten, auf die Laune, auf unmögliche Sitzungen? Nein. Daran sind wir selber schuld. Der Vollmond macht übrigens auch nicht das Holz schwerer spaltbar und mit der Menstruation der Frau hat er erst recht nichts zu tun. Sagt zumindest die Wissenschaft.

Belegt ist also gar nichts – der Rest ist Glaube. Der ist allerdings oft schwerer zu Spalten als besagtes Holz in mystischen Vollmondnächten. Das Gute daran: Der Mond und der Aberglaube laden immerhin zur kurzen Reflexion ein. Wenn Madame Etoile von der «Konfusion des Fische-Vollmonds» spricht, denkt der halbwegs Sternengläubige zumindest mal darüber nach, was ihn denn verwirren könnte und ja, ein bisschen mehr Achtsamkeit schadet ja auch nie.

Blutmond, Erntemond und Rheinknie

Ob der Schlafmangel in einigen Gemeinden eher am Vollmond oder am Fluglärm liegt? ©Keystone

Besonders nicht an solchen Tagen, wenn die ganze Stadt zu spinnen scheint, der Bürokollege eine Nervensäge ist, die Autofahrerin vor einem endlich mal aufs Gas drücken soll oder – noch schlimmer – die Ampeln eine rote Welle bilden. Die zwei Reinacher Gemeinderäte wären auch bei Neumond zurückgetreten, und das nicht weniger anklagend. Und Wessels steht selbst bei Siebzehnachtzehntelmond hin, wenn es ihm passt und es die Regierung so beschliesst.

Der Vollmond: Superkraft und Erntehelfer zu Herbstbeginn, «Blue Moon», Supermond, Blutmond, aber vor allem jahrtausendealte Projektionsfläche für so viele Träume und Schuldzuweisungen. Aber leider ist es halt wirklich so: Wenn Basel spinnt, dann nicht wegen des Vollmonds, nicht wegen Neptun und nicht wegen der Fische am Firmament. Sondern weil Basel, die prächtige Stadt am Rheinknie, manchmal halt einfach nur spinnt. Das tritt nächtens im fahlen Vollmondlichte jeweils nur ein bisschen deutlicher zu Tage.

